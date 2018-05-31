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Белорусы в России поспорили, кто лучший строитель: один в могиле, второй -- в тюрьме

В Смоленске оглашен приговор по делу 27-летнего гражданина Беларуси.  Мужчина признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Смоленской области.

Следствием и судом установлено, что 9 ноября 2017 года, в одной из квартир Смоленска, трое граждан Беларуси, приехавших в город на заработки, распивали спиртные напитки. Ночью между двумя мужчинами произошел конфликт.  Со слов подсудимого, потерпевший оскорбил его и сказал, что он ничего не понимает в строительстве. Закончилась ссора трагически, мужчина жестоко избил руками и ногами 47-летнего земляка. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.  

Приговором суда белорусу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 
 

"Белорусский партизан"
14:11 31/05/2018






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