Белорусы в России поспорили, кто лучший строитель: один в могиле, второй -- в тюрьме
В Смоленске оглашен приговор по делу 27-летнего гражданина Беларуси. Мужчина признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Смоленской области.
Следствием и судом установлено, что 9 ноября 2017 года, в одной из квартир Смоленска, трое граждан Беларуси, приехавших в город на заработки, распивали спиртные напитки. Ночью между двумя мужчинами произошел конфликт. Со слов подсудимого, потерпевший оскорбил его и сказал, что он ничего не понимает в строительстве. Закончилась ссора трагически, мужчина жестоко избил руками и ногами 47-летнего земляка. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Приговором суда белорусу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
"Белорусский партизан"
14:11 31/05/2018
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