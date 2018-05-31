Следствием и судом установлено, что 9 ноября 2017 года, в одной из квартир Смоленска, трое граждан Беларуси, приехавших в город на заработки, распивали спиртные напитки. Ночью между двумя мужчинами произошел конфликт. Со слов подсудимого, потерпевший оскорбил его и сказал, что он ничего не понимает в строительстве. Закончилась ссора трагически, мужчина жестоко избил руками и ногами 47-летнего земляка. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.





Приговором суда белорусу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



