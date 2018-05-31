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Сегодня трое украинских детей, пострадавших в ДТП в Беларуси, вернутся на родину

Утром 31 мая медицинский самолет Ан-26 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины отправился в Беларусь, чтобы привезти троих украинских детей, пострадавших в Беларуси в ДТП. Об этом сообщила  пресс-служба ГСЧС.
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Напомним, что трагедия произошла утром 13 мая на автодороге Р-98 Граница РП-Песчатка-Каменец-Шерешево-Свислочь вблизи д. Мартынюки.

В тот день в ДТП попал автобус с украинской детской футбольной командой. К сожалению, один мальчик 2005 года рождения погиб на месте – он находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро детей 2003-2004 годов рождения с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Потом их перевезли в больницу Бреста. Сейчас состояние пострадавших хоть и тяжелое, однако, позволяет вернуть троих из них домой для дальнейшего лечения. Уже сегодня на родину самолетом вернутся Андрей, Артем и Платон.  

В Беларуси был задержан предполагаемый виновник ДТП -- водитель автомобиля, гражданин Украины 1976 года рождения. По  информации УГАИ МВД Брестского облисполкома, житель г. Сумы   управляя автомобилем марки «Рено Мастер»,   отвлекся от управления транспортным средством и совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор 332 С-01», под управлением 48-летнего жителя д. Мартынюки. 

Фото пресс-службы ГСЧС Украины
 

"Белорусский партизан"
14:06 31/05/2018






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