











В тот день в ДТП попал автобус с украинской детской футбольной командой. К сожалению, один мальчик 2005 года рождения погиб на месте – он находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро детей 2003-2004 годов рождения с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Потом их перевезли в больницу Бреста. Сейчас состояние пострадавших хоть и тяжелое, однако, позволяет вернуть троих из них домой для дальнейшего лечения. Уже сегодня на родину самолетом вернутся Андрей, Артем и Платон.





В Беларуси был задержан предполагаемый виновник ДТП -- водитель автомобиля, гражданин Украины 1976 года рождения. По информации УГАИ МВД Брестского облисполкома, житель г. Сумы управляя автомобилем марки «Рено Мастер», отвлекся от управления транспортным средством и совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор 332 С-01», под управлением 48-летнего жителя д. Мартынюки.





Фото пресс-службы ГСЧС Украины