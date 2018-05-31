Белорусское лето: вчера - рекордная жара, а завтра - заморозки

В целом 1 июня в Беларуси будет преимущественно без осадков, кратковременные дожди возможны местами по крайнему юго-востоку страны.





Температура воздуха минимальная ночью составит +3…9°С, днем - до +18…24°С, по юго-западу страны ночью прогнозируется +10…14°С, днем - +25…28 °С.



