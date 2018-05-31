Белорусское лето: вчера - рекордная жара, а завтра - заморозки
В ночные и утренние часы 1 июня, в пятницу, по северо-востоку Беларуси в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до 0…-2°С, сообщает Белгидромет.
В целом 1 июня в Беларуси будет преимущественно без осадков, кратковременные дожди возможны местами по крайнему юго-востоку страны.
Температура воздуха минимальная ночью составит +3…9°С, днем - до +18…24°С, по юго-западу страны ночью прогнозируется +10…14°С, днем - +25…28 °С.
Напомним, накануне в Минске был побит 100-летний рекорд: воздух прогрелся до +29,4 градуса. Это на полградуса больше, чем в 1917 году - тогда метеорологи зарегистрировали рекорд +28,8 градуса.
"Белорусский партизан"
13:48 31/05/2018
Загрузка...