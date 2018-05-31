10 причин раз и навсегда бросить курить

Факты ICTV собрали десять причин бросить курить именно сегодня.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака, который также входит в систему всемирных и международных дней ООН.





По оценке ВОЗ, от курения ежегодно погибают около шести миллионов человек. Эта цифра, как ожидается, вырастет до восьми миллионов к 2030 году.





Мировая экономика ежегодно теряет более триллиона долларов из-за последствий курения – столько же мировой ВВП теряет от войн, терактов и преступности.





Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака США.





Так почему же стоит бросить курить?





IQ





У людей, выкуривающих больше пачки в день, IQ ниже на 10 баллов, чем у некурящих – это одна из причин бросить курить навсегда.





Физические нагрузки





У курильщиков при физических нагрузках быстро возникнет одышка. Первое что страдает при курении – это легкие – хозяин энергии. Через них поступает основное количество кислорода.





Кислород, в свою очередь, постоянно позволяет извлекать энергию из продуктов питания. Соответственно, с каждым годом курящие чувствуют себя все более изнеможденными.





Пищеварение





Многие курильщики страдают гастритом или язвой желудка. Вместе со слюной никотин, смола и другие вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, попадают в желудок.





Состояние сосудов





У многих курильщиков даже в теплую погоду мерзнут руки, ноги, или даже все тело. Это происходит, как правило, уже у курильщиков со стажем.





Все это перерастает в вегетососудистую дистонию, поскольку от курения сужаются сосуды и кровь начинает все медленнее циркулировать по телу и поступать к конечностям.





По этой же причине уже в 30-40 лет у мужчин могут появиться проблемы с потенцией. Кроме этого, курильщику сложно преодолеть длинные дистанции из-за поврежденных сосудов.





Поврежденные никотином сосуды восстановлению не подлежат. По этой причине гангрены для курильщиков завершаются ампутацией.





Частые простуды и бронхит





Курильщики намного чаще болеют ОРЗ, ОРВИ, бронхитами. У курящего человека нарушены дыхательные механизмы защиты от ядов и патогенов.





Табак при горении образует испаренные химикаты и частицы в виде аэрозоля, который включает не только никотин, но еще и окислители, канцерогены и угарный газ.





Сигаретный дым и его физические свойства способствуют отложению частиц в нижних дыхательных путях. Это в свою очередь наносит непоправимый ущерб респираторной функции организма.





Качество крови





По причине постоянного кислородного голодания в крови у курильщиков образуется повышенное количество эритроцитов, что делает кровь более плотной и вязкой.





Дыхательная система и сон





Курильщики часто кашляют во время сна и по утрам, кашель может перерасти в удушье. Раз в год любителям никотина нужно делать флюорографию, поскольку курение повышает риск заболеть раком легких.





Голос





Курящие замечают изменения в голосе. Сигаретная зависимость приводит к раку горла.





Гормональный фон





Уровень половых гормонов у мужчин снижается, что также влияет на потенцию. Гормональный фон у женщин также нарушается.





Сердце





Во время курения отмечается усиленный выброс в кровь адреналиноподобных веществ, во многих случаях создающих условия для повреждения сосудистой стенки и миокарда.





Кроме того, крайне неблагоприятно воздействует на сосудистую стенку сам никотин, который способствует спазмам артерий сердца и нижних конечностей.





Все это может послужить непосредственной причиной развития инфаркта миокарда.









Интересные факты:





По данным ВООЗ, через 20 минут после последней выкуренной сигареты, пульс придет в норму.





Уже в первые сутки после отказа от сигарет снижается содержание никотина и угарного газа, повышается концентрация кислорода — улучшается и снабжение кислородом тканей и органов.





Через 2 суток запах тела станет естественнее, а вкусовая чувствительность и обоняние станут более острыми.





Через 3 дня человек замечает, что ему проще дышать.





Через неделю — нормализуется деятельность желудка и поджелудочной железы.





Через месяц — повышается иммунитет, улучшается питание всех тканей организма, цвет лица становится более свежим, исчезает желтая окраска кожи на пальцах.





Через 3 месяца и более — исчезает кашель курильщика, повышается работоспособность, зубы очищаются от желтого налета.





Через год — вдвое сокращается риск возникновения инфаркта или инсульта, уменьшается вероятность развития онкологических заболеваний.





Кстати, ученые утверждают, что активные занятия спортом помогут пережить сложный период после отказа от курения.