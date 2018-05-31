Нечесная игра: в Гродно бывший компаньон поджог автмобиль конкурента

Ранее эти люди вместе работали – занимались вскрытием замков транспортных средств, но их пути разошлись, когда один из них узнал, что компаньон его дурит.





Заказы им давала минская фирма, куда поступали звонки от клиентов, и 50% выручки уходило в столицу. Подозреваемый же обозначил заранее, что надо отдавать на 10% больше. Эти деньги он оставлял себе.





Однако все тайное когда-то становится явным, и махинации послужили причиной расставания компаньонов. Каждый стал работать сам на себя.





После этого аферист принялся совершать мелкие пакости по отношению к конкуренту (переклеивал и срывал объявления), а потом при помощи своего нового коллеги по бизнесу решил сжечь автомобиль.





Поздним вечером подельник его вскрыл, плеснул туда бензина и поджог.







