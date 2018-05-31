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Нечесная игра: в Гродно бывший компаньон поджог автмобиль конкурента

В Гродно мужчина совершил поджог автомобиля соперника по бизнесу.

Ранее эти люди вместе работали – занимались вскрытием замков транспортных средств, но их пути разошлись, когда один из них узнал, что компаньон его дурит. 

Заказы им давала минская фирма, куда поступали звонки от клиентов, и 50% выручки уходило в столицу. Подозреваемый же обозначил заранее, что надо отдавать на 10% больше. Эти деньги он оставлял себе. 

Однако все тайное когда-то становится явным, и махинации послужили причиной расставания компаньонов. Каждый стал работать сам на себя. 

После этого аферист принялся совершать мелкие пакости по отношению к конкуренту (переклеивал и срывал объявления), а потом при помощи своего нового коллеги по бизнесу решил сжечь автомобиль. 

Поздним вечером подельник его вскрыл, плеснул туда бензина и поджог. 


К счастью, дым и огонь вовремя заметила соседка и вызвала соответствующие службы. Таким образом, выгорела только часть салона, сообшает УВД Гродненского облисполкома.

10:39 31/05/2018






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