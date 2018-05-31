Ученые: после вымирания динозавров Земля погрузилась в огненный ад

После сравнительно короткой астероидной и вулканической зимы наступило вулканическое лето — сотня тысяч лет повышенных температур. Нечто подобное наблюдалось и во время еще более масштабного Великого вымирания, сообщает Science.





Исследователи изучили останки рыб, живших 66 — 65 миллионов лет назад у морского берега в районе сегодняшнего Туниса. Они отслеживали содержание в рыбьих костях кислорода–18. Он заметно тяжелее обычного кислорода–16, и поэтому его соотношение с «нормальным» кислородом заметно зависит от температуры воды в океане. Когда она выше, кислорода–18 относительно кислорода–16 чуть больше, потому что кислород–18 тяжелее и оттого меньше подвержен испарению.





Так вот выяснилось: до падения Чиксулубского астероида, вызвавшего вымирание динозавров, температура воды в море у сегодняшнего Туниса была от 18 до 23 градусов по Цельсию. А потом поднялась до 25 — 28 градусов. И лишь через сто тысяч лет снова опустилась до прежних отметок.





На первый взгляд, странно. Известно, что падение астероида дало взрыв мощностью 100 миллионов мегатонн (в десятки тысяч раз мощнее всего ядерного арсенала сегодняшней Земли). Поднятые им в стратосферу твердые частицы десятилетиями блокировали часть солнечных лучей. Последовавшее за этим похолодание и убило динозавров, а также всех крупных млекопитающих.





Выжили только мелкие — те, что жили под землей, и только те птицеподобные динозавры (манирапторы), у которых был очень короткий цикл развития яиц. Однако на самом деле в потеплении сразу вслед за вымиранием динозавров нет ничего удивительного.









Похолодание от взрыва Чиксулубского астероида было геологически коротким — в пределах сотни–другой лет. А вот вулканическая активность в районе Деканских траппов, противоположных точке падения астероида, оказалась очень долговременной — на десятки тысяч лет. Ведь вулканы извергают много углекислого газа, вызывающего потепление. В наше время извержения к нему не ведут, поскольку растения могут компенсировать такие выбросы, потребляя углекислый газ.





Но после массового вымирания 66 миллионов лет назад растительности на планете было очень мало и поглощать углекислый газ было просто некому. В результате он накапливался, пока сильно не разогрел Землю и ее моря. Лишь после восстановления биосферы разросшаяся растительность вывела из атмосферы лишний СО2, пишет sb.by



