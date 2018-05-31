Харви Вайнштейна официально обвинили в изнасиловании
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и совершении еще одного преступления сексуального характера в отношении другой, сообщается на сайте офиса окружного прокурора Манхэттена.
"Это обвинительное заключение приближает обвиняемого еще на шаг к ответственности за преступления с применением насилия, в которых его обвинили", – заявил окружной прокурор Сайрус Вэнс.
Он назвал предсказуемыми "недавние нападки обвиняемого на жертв и судебный процесс". Прокурор добавил, что расследование продолжается, пишет gordonua.com
25 мая продюсер сдался полиции Нью-Йорка. Правоохранители задержали Вайнштейна по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. В тот же день он внес $1 млн залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.
В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.
С обвинениями в адрес продюсера выступили актрисы Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино и Розана Аркетт.
По данным New York Post, около 100 женщин уже обвинили продюсера в домогательствах или изнасилованиях.
Расследования против Вайнштейна проводит полиция в США и Великобритании.
12 февраля генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против Харви и Боба Вайнштейнов и их компании Weinstein Company.
В нем говорится, что Вайнштейн годами сексуально домогался сотрудниц своей компании, но руководство компании, в том числе его брат, бездействовало, несмотря на убедительные доказательства поступков продюсера.
10:14 31/05/2018
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