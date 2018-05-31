Харви Вайнштейна официально обвинили в изнасиловании

"Это обвинительное заключение приближает обвиняемого еще на шаг к ответственности за преступления с применением насилия, в которых его обвинили", – заявил окружной прокурор Сайрус Вэнс.





Он назвал предсказуемыми "недавние нападки обвиняемого на жертв и судебный процесс". Прокурор добавил, что расследование продолжается, пишет gordonua.com





25 мая продюсер сдался полиции Нью-Йорка. Правоохранители задержали Вайнштейна по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. В тот же день он внес $1 млн залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.





В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.





С обвинениями в адрес продюсера выступили актрисы Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино и Розана Аркетт.





По данным New York Post, около 100 женщин уже обвинили продюсера в домогательствах или изнасилованиях.





Расследования против Вайнштейна проводит полиция в США и Великобритании.









12 февраля генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против Харви и Боба Вайнштейнов и их компании Weinstein Company.





В нем говорится, что Вайнштейн годами сексуально домогался сотрудниц своей компании, но руководство компании, в том числе его брат, бездействовало, несмотря на убедительные доказательства поступков продюсера.