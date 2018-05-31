Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Харви Вайнштейна официально обвинили в изнасиловании

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и совершении еще одного преступления сексуального характера в отношении другой, сообщается на сайте офиса окружного прокурора Манхэттена.

"Это обвинительное заключение приближает обвиняемого еще на шаг к ответственности за преступления с применением насилия, в которых его обвинили", – заявил окружной прокурор Сайрус Вэнс.

Он назвал предсказуемыми "недавние нападки обвиняемого на жертв и судебный процесс". Прокурор добавил, что расследование продолжается, пишет gordonua.com

25 мая продюсер сдался полиции Нью-Йорка. Правоохранители задержали Вайнштейна по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. В тот же день он внес $1 млн залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

С обвинениями в адрес продюсера выступили актрисы Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино и Розана Аркетт.

По данным New York Post, около 100 женщин уже обвинили продюсера в домогательствах или изнасилованиях.

Расследования против Вайнштейна проводит полиция в США и Великобритании. 


12 февраля генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против Харви и Боба Вайнштейнов и их компании Weinstein Company. 

В нем говорится, что Вайнштейн годами сексуально домогался сотрудниц своей компании, но руководство компании, в том числе его брат, бездействовало, несмотря на убедительные доказательства поступков продюсера.

10:14 31/05/2018






Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё