Обнаружено неожиданное средство от рака
Ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что низкие дозы ядовитого вещества - триоксида мышьяка - способствуют ремиссии одной из разновидностей рака крови, называемой острым промиелоцитарным лейкозом. Яд также можно использовать для лечения других злокачественных заболеваний.
Пресс-релиз об этом опублиован на MedicalXpress.
Специалисты создали так называемые нанобины - частицы, которые представляют собой сферические везикулы (липосомы), образованные липидным бислоем, и содержат соединения мышьяка. Нанобины попадают в кровоток, достигают клеток опухоли, где накапливаются и высвобождают яд, убивая злокачественные клетки, но не нанося вред здоровым тканям.
При этом мелкие кровеносные сосуды, формирующиеся вокруг опухоли, способствуют накоплению везикул, а кислая среда новообразования помогает растворить частицы мышьяка, находящегося внутри нанобинов.
Эксперименты на животных показали, что везикулы с мышьяком эффективно убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких.
Исследователи также планируют прикрепить к нанобинам специфические молекулы, чтобы помочь им преодолеть гемато-энцефалический барьер и приспособить их для лечения глиобластомы.
09:54 31/05/2018
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