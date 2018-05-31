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Обнаружено неожиданное средство от рака

Ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что низкие дозы ядовитого вещества - триоксида мышьяка - способствуют ремиссии одной из разновидностей рака крови, называемой острым промиелоцитарным лейкозом. Яд также можно использовать для лечения других злокачественных заболеваний.

Пресс-релиз об этом опублиован на MedicalXpress.

Специалисты создали так называемые нанобины - частицы, которые представляют собой сферические везикулы (липосомы), образованные липидным бислоем, и содержат соединения мышьяка. Нанобины попадают в кровоток, достигают клеток опухоли, где накапливаются и высвобождают яд, убивая злокачественные клетки, но не нанося вред здоровым тканям.

При этом мелкие кровеносные сосуды, формирующиеся вокруг опухоли, способствуют накоплению везикул, а кислая среда новообразования помогает растворить частицы мышьяка, находящегося внутри нанобинов.

Эксперименты на животных показали, что везикулы с мышьяком эффективно убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких.

Исследователи также планируют прикрепить к нанобинам специфические молекулы, чтобы помочь им преодолеть гемато-энцефалический барьер и приспособить их для лечения глиобластомы.
09:54 31/05/2018






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