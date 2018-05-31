Кто в этом году будет «судить» на «Славянском базаре в Витебске»
Кресло председателя судейской комиссии XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» ныне займет народный артист России, Молдовы и Украины, композитор, автор-исполнитель Александр Морозов.
В этом году 21 конкурсанту из разных стран, выходящему на прославленную сцену Летнего амфитеатра в Витебске, оценка будет дана фантастически звездной компанией, пишет vkurier.by Для работы в жюри в город на Двине приедет тот самый «мальчик», которого называли в 1960-е «новым Карузо», тот самый «мальчик», чьи ,O sole mio, «Санта Лючия» заставили заговорить о нем весь мир, — популярный итальянский певец, продюсер, телеведущий Робертино Лоретти, сообщают Витьбичи.
В состав жюри также вошли:
известная певица, актриса и дизайнер Наталья Орейро (Уругвай)
народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева
народный артист Украины Владимир Гришко
обладатель Гран-при XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013» Михаил Качмарек (Польша)
популярная певица, режиссер, актриса, солистка Карлинского театра в Праге Михаэла Носкова
заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер.
Кому из участников XVI Международного детского музыкального конкурса будет присужден Гран-при, предстоит решить жюри под председательством маэстро народного артиста Молдовы Константина Московича.
Места в судейской комиссии займут:
заслуженная артистка России певица Зара
заслуженный артист Армении Мгер
лауреат 1-й премии конкурса «Витебск-2017» Влад Сытник (Украина)
обладатели Гран-при на конкурсах «Витебск» в 1998 году Рафаэль (Израиль), в 2015 году — Димаш Кудайберген (Казахстан)
певец, композитор Тео (Беларусь)
певица и актриса из Латвии Лиене Грейфане
Полную программу «Славянского базара — 2018» смотрите здесь.
09:30 31/05/2018
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