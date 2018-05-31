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В Добрушском районе 7-летнего мальчика госпитализировали... с алкогольным опьянением

В минувшую субботу, 26 мая, в районную добрушскую больницу поступил юный пациент. Мальчику всего семь лет, однако диагноз у него отнюдь не детский — «алкогольное опьянение тяжелой степени».