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30 мая в Минске был самый жаркий день за последние 100 лет

Жаркий май в Беларуси бьет все рекорды!

Минчане не зря шутят, что давно не помнят такого жаркого мая. Оказалось, погода побила рекорд более чем столетней давности! В столице 30 мая воздух прогрелся до +29,4 градуса. И это на полградуса больше, чем в 1917 году - тогда метеорологи зарегистрировали рекорд +28,8 градуса.


Побиты температурные максимумы и в других областных городах. Только Брест не дотянул до нового рекорда. В среду здесь было +31,3 градуса, а максимум - 31,6 (в 2005 году).

По данным Белгидромета, последний день мая будет тоже теплым. В Минске днем будет до +22...+24, вечером около +18. В юго-западных районах страны сохранится 30-градусная жара, а в среднем по стране установится температура от +19 до +25.

А вот лето начнется со скандинавского антициклона. Он принесет облачность, слабые ночные заморозки на северо-востоке страны. Днем ожидается от +18 до +24 градусов тепла, на Брестчине - до +27.


kp.by
09:21 31/05/2018






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