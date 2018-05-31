Внутренние войска сняли фильм про себя
2 июня состоится премьера художественного фильма «Патруль 113», который приурочен к 100-летию внутренних войск Беларуси. Его сняли внутренние войска МВД. Показ на телеканале «Беларусь-1».
Главные герои ленты – четыре бойца внутренних войск, которые «обеспечивают порядок на улицах родного города». По сюжету им придется столкнуться в своей работе не только с хулиганами, но и с криминальными авторитетами.
Как ранее сообщали белорусские СМИ, в съемках «Патруля 113» принимали участие около 100 военнослужащих внутренних войск, спецназовцы и бойцы специального отряда быстрого реагирования. Профессиональных актеров в фильме не будет.
Режиссер – Сергей Лебедев. Ранее он снял документальную ленту «На грани возможного» – о экзамены спецназовцев, сообщает belsat.eu
09:07 31/05/2018
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