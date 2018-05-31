Внутренние войска сняли фильм про себя





Главные герои ленты – четыре бойца внутренних войск, которые «обеспечивают порядок на улицах родного города». По сюжету им придется столкнуться в своей работе не только с хулиганами, но и с криминальными авторитетами.





Как ранее сообщали белорусские СМИ, в съемках «Патруля 113» принимали участие около 100 военнослужащих внутренних войск, спецназовцы и бойцы специального отряда быстрого реагирования. Профессиональных актеров в фильме не будет.









Режиссер – Сергей Лебедев. Ранее он снял документальную ленту «На грани возможного» – о экзамены спецназовцев, сообщает belsat.eu



