В Германии мужчина напал с ножом на пассажира поезда

Полиция ждала мужчину с ножом, когда поезд прибыл на станцию Фленсбург. Там пострадал еще один полицейский. Вторая сотрудница полиции выстрелила в нападающего, он скончался.





Причиной нападения с ножом на пассажира стал конфликт.





Напомним, в центре Парижа вечером 12 мая неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб 29-летний мужчина, еще четыре человека ранены.





Нападение совершил уроженец Чечни, получивший французское гражданство в 2010 году.



