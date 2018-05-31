Анниса Хасибуан. Фото: GETTY IMAGES

Хасибуан и ее муж, Андика Сурачман, признаны виновными в мошеннической схеме, которую они проводили через свое турагентство First Travel. Оно было основано в 2009 году для организации поездок в Саудовскую Аравию.





По утверждению прокуратуры Индонезии, супруги получили более 60 млн долларов за организацию паломнического тура в Мекку, который в итоге не состоялся, а деньги они присвоили.





Как заявил судья, супруги обманули более 100 тысяч клиентов, заплативших за паломничество в мусульманскую святыню.





Хасибуан, которой 31 год, известна в мире высокой моды как одна из ведущих исламских дизайнеров модной одежды. Ее модели демонстрировались на показах в Лондоне, Стамбуле и Каннах.





В 2016 году она сказала в интервью Би-би-си, что находит вдохновение у «принцесс и королев».





Ее муж приговорен к 20 годам тюремного заключения.



