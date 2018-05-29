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В ноябре музыканты планировали дать концерт в столичном клубе "Брюгге". Там должна была пройти презентация альбома "Волна". Однако 29 мая музыканты сообщили, что им не выдали гастрольное удостоверение. Основанием стало "заключение художественного совета по культурно-зрелищным мероприятиям о низком художественном уровне исполнения".





Музыканты обещают повторить попытку в начале следующего года и привезти тогда сразу два новых альбома.





Сейчас группа записывает два новых альбома. С их творчеством можно ознакомиться на YouTube. Например, с композицией, написанной на стихи российской поэтессы Марины Цветаевой.





Кстати, на днях стало известно, что в Минске не разрешили концерт Die Antwoord. Основанием для отказа также назван "низкий художественный уровень".