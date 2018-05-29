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Минские идеологи обнаружили "низкий художественный вкус" у очередной группы

Стало известно о запрете очередного концерта в Минске из-за "низкого художественного уровня" музыкантов. На этот раз под каток минских идеологов попала тамбовская группа "Операция пластилин", пишет onliner.by.

Фото: rocketsmusic.ru

В ноябре музыканты планировали дать концерт в столичном клубе "Брюгге". Там должна была пройти презентация альбома "Волна". Однако 29 мая музыканты сообщили, что им не выдали гастрольное удостоверение. Основанием стало "заключение художественного совета по культурно-зрелищным мероприятиям о низком художественном уровне исполнения".

Музыканты обещают повторить попытку в начале следующего года и привезти тогда сразу два новых альбома.

Сейчас группа записывает два новых альбома. С их творчеством можно ознакомиться на YouTube. Например, с композицией, написанной на стихи российской поэтессы Марины Цветаевой.

Кстати, на днях стало известно, что в Минске не разрешили концерт Die Antwoord. Основанием для отказа также назван "низкий художественный уровень".


08:14 31/05/2018






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