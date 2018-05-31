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В Бресте мойщик угнал машину клиентки и попал на ней в ДТП

Преподаватель из Ракитницы сильно удивилась, когда приехала за своим «Рено Меган», который отдавала для химчистки салона, но машину в сервисе не обнаружила. Как оказалось, автомобиль попросту угнали.

Поиски себя ждать не заставили. Буквально через 10 минут после объявления в розыск «Рено» нашлось, но не в Бресте, а аж в Каменецком районе, возле д. Мартынюки. Машина имела повреждения, характерные для ДТП. Позже выяснилось, что на ней несколько часов назад самовольно уехал мойщик того же сервиса. Брестчанин (1985 г.р.) ранее был судим за угон и решил, видимо, вновь испробовать незаконный путь. Возможно, он и вернул бы авто к приезду клиентки, и эта история не всплыла бы в милицейских сводках. Однако угонщик попал в аварию и был задержан. В отношении него вновь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РБ.
"Вечерний Брест"
07:42 31/05/2018






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