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Менять внешность бесполезно: автоматическая система узнает человека по походке

Ученые из Манчестерского университета и их коллеги из испанского Автономного университета Мадрида изобрели систему автоматического распознавания личности человека по его походке. Об этом сообщает сайт Манчестерского университета.

Ученые сформировали большую базу данных о походках людей. В базу вошли около 20 тыс. записей движений ног 127 человек, сделанных с помощью специальных напольных сенсоров и камер с высоким разрешением. У каждого человека при ходьбе различают около 24 разных особенностей, и поэтому есть возможность говорить про индивидуальную походку. 

Исследователи считают, что отслеживание этих движений может быть использовано для установления личности человека точно так же, как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки глаза. 

Тестирование новой системы свидетельствует, что искусственный интеллект правильно распознает человека почти в 100% случаев, поэтому ученые предлагают использовать ее в аэропортах при прохождении контроля. По их словам, технология более удобная, чем отпечатки пальцев или сканирование сетчатки глаза – для установления личности человеку нужно только пройтись по специальной сенсорной дорожке. 

Кстати, специалисты считают, что изменения походки нередко связаны с нейродегенеративными заболеваниями, и искусственный интеллект поможет медикам в их раннем выявлении.

07:24 31/05/2018






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