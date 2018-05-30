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Бой-девка: белоруска в Краснодаре применила радикальное средство от пьянства

В Краснодаре гражданка Беларуси обвиняется в избиении сожителя до смерти.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю, 28-летней гражданке Беларуси предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 28-летнему сожителю, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Санкция этой части предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, вечером 27 мая сожители распивали спиртные напитки в гостях у знакомого в поселке Пашковском, где остались на ночь. Утром мужчины продолжили употреблять алкоголь, что не понравилось девушке, и она стала высказывать сожителю претензии.  Между ними возник   конфликт, в ходе которого белоруска кулаками нанесла парню не менее 15 ударов по голове. Затем пострадавший ушел спать, уснул и больше не проснулся.

Когда девушка обнаружила сожителя без признаков жизни, она позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Предварительно установлено, что смерть молодого мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.  

Обвиняемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
 
"Белорусский партизан"
20:08 30/05/2018






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