Как сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю, 28-летней гражданке Беларуси предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 28-летнему сожителю, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Санкция этой части предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.





По версии следствия, вечером 27 мая сожители распивали спиртные напитки в гостях у знакомого в поселке Пашковском, где остались на ночь. Утром мужчины продолжили употреблять алкоголь, что не понравилось девушке, и она стала высказывать сожителю претензии. Между ними возник конфликт, в ходе которого белоруска кулаками нанесла парню не менее 15 ударов по голове. Затем пострадавший ушел спать, уснул и больше не проснулся.





Когда девушка обнаружила сожителя без признаков жизни, она позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Предварительно установлено, что смерть молодого мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.





Обвиняемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.