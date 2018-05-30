У многодетной мамы с 38-летним стажем пенсия — всего 235 рублей

В ответ на вопрос, как можно заработать такой большой стаж, имея 9 детей, многодетная мама Анна Челюк из Березовского района пускается в рассуждения:





«Много детей – много потребностей. Муж один не смог бы достойно содержать большую семью. А мне не хотелось, чтобы наши дети в чем-то нуждались. Вот и приходилось работать: 26 лет в сельском хозяйстве, 12 – в Березовском районном ЖКХ. К слову, это предприятие смело могу назвать семейным: я, муж и 5 дочерей – все трудимся здесь».





Что такое «находиться в декретном отпуске», Анна Константиновна не знает. Рожала и почти сразу выходила на работу, оставляя малышей на маму, а потом и на старших дочерей, которые поневоле становились умелыми нянями. Сейчас Анна Константиновна и сама недоумевает, как со всем справлялась:





«Я дояркой работала. В 10 вечера возвращалась с дойки и бралась за домашние дела. Одна стирка чего стоила, тогда ж все делалось вручную. До двух-трех часов ночи возилась, а в 4 утра вставала. И так каждый день».





При этом, говорит, ни единого раза не пожалела, что у них такая большая семья. Одно ее печалит – длинная трудовая биография обернулась маленькой пенсией. Как многодетной, Анне Константиновне на 5 лет раньше общеустановленного срока была назначена пенсия, но она вынуждена и дальше усердно работать – еще двоим детям надо помочь получить образование. Все старшие получили среднее специальное, у двоих – высшее. Младшие же только становятся на ноги. Поэтому и супруг Виктор Викторович, будучи пенсионером по возрасту, работу не оставил.









Что касается размера пенсии Анны Челюк, то в отделе пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Березовского райисполкома пояснили, что он не зависит от числа детей, а в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении» начисляется в зависимости от размера заработной платы и стажа.





Начальник отдела Татьяна Чайчиц при этом заметила, что на момент назначения Челюк пенсии ее общий стаж исчислялся 28 годами, затем делался перерасчет.





Анна Константиновна и сама отмечает, что в годы ее работы в сельском хозяйстве заработки были невысокими, отсюда и соответствующий размер пенсии. К сожалению, в нашей стране нет процедуры монетизации по отношению ко льготным категориям населения, в частности, многодетным матерям, доплаты которым стоило бы дифференцировать.





К примеру, у тебя 5 детей – получай одну доплату, больше детей – и доплата больше.





«Не ради доплат я рожала. Как бы трудно ни было, но мы воспитали хороших детей, за которых не стыдно, – отмечает Анна Константиновна и вспоминает, с чего все начиналось.





От чистого истока





Анна и Виктор Челюки стали супругами совсем молодыми. Встретившись однажды на танцах в деревне, они больше не захотели жить порознь. У обоих родственников немного, а вот их огромная семья известна на весь Березовский район. В ней восемь девчонок и девятый – сыночек. Сейчас Виктору 18 лет, он учится в Пружанском аграрном колледже.





В родную деревню Здитово регулярно приезжают только двое младших – Витя и Вероника, которая учится в Барановичском колледже легкой промышленности. Пятеро старших уже обзавелись своими семьями. Когда случаются семейные праздники, в доме шумно и весело, словно с десяток-другой лет назад, когда все еще нуждались в родительской опеке и отчий дом не покидали.





Марина Челюк, специалист отдела кадров Березовского районного ЖКХ и седьмая в семье дочь, отмечает, что их всегда отличали сплоченность и трудолюбие. Старшие воспитывали младших, девчонки в любом деле помогали маме, понимая, какая нагрузка легла на ее плечи. Когда надо было делать мужскую работу – сено сгребать, в копны его складывать или дрова заготавливать, то девочки не менее успешно помогали отцу.





Работы в доме всем хватало. Чтобы прокормить большую семью, и хозяйство держали большое – 2 коровы, лошадь, свиньи, куры, гуси, утки.





«Нас воспитывали так, чтобы не приходилось указывать, кому и чем заниматься. Мы сами выбирали дело по душе: кто ужин готовит, кто в доме убирает, кто огород полет, – рассказывает Марина. – Не припомню, чтобы родители нас ругали, наказывали. Мы росли дружными, веселыми, уверенными в завтрашнем дне. Недостатка, к слову, тоже не знали: родители делали все возможное, чтобы в ни в чем не нуждались».





«На таких людях, как Челюки, земля держится, – уверен председатель профкома Березовского районного ЖКХ Александр Черногор. – Особого восхищения заслуживает Анна Константиновна. Достойно воспитать девятерых детей, при этом иметь без малого 40 лет стажа – не каждая женщина на такое способна».