Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Следователи ищут пострадавших от действий лжецелителя из Лиды

В Лиде следователи устанавливают граждан, пользовавшихся услугами нелегального целителя.

Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич. 

Лидским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, совершенного повторно (ч.2 ст.209 УК). Подозревается 54-летний житель Лиды. В ноябре 2017 и январе 2018 годов он завладел деньгами трех жительниц райцентра. Сделал это под предлогом снятия порчи, а также продажи оберегов, исцеляющих от болезней и защищающих от проблем. Всего он похитил $160, Br340 и 165 евро. 

"Следователи выяснили, что представляющийся экстрасенсом и целителем мужчина не имеет медицинского образования и разрешений на оказание населению услуг по психологической и иной помощи в Беларуси. Также у него нет постоянного места работы. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался", - отметил Сергей Шершеневич.

В целях обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации на имущество подозреваемого наложен арест. Следователи полагают, что воспользоваться услугами нелегального целителя могли и другие люди. Их просят обратиться в Лидский районный отдел Следственного комитета, позвонив по телефонам 8 (0154) 52-15-54 или 102.

19:35 30/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё