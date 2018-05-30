Минчанка находила своих потенциальных клиентов в социальных сетях и на сайтах знакомств. Встречи устраивались на съемных квартирах. Свои услуги несовершеннолетняя девушка оценивала в 20-25 долларов за час «общения», рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина, пишет "Комсомольская правда"





Родителям задержанная говорила, что находится на учебе в колледже, а по месту учебы предоставляла «липовые» справки о том, что болеет.









Милиционерам она рассказала, что занимается данной деятельностью около полугода, потому что ей это нравится.





В отношении минчанки составлен административный протокол по ч.1 ст.17.5 («Занятие проституцией») КоАП Республики Беларусь. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.