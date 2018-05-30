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Польские пограничники за несколько дней забрали у белорусов шесть машин

Сразу 6 автомобилей из Беларуси в течение нескольких дней задержали во время оформления на границе в польской Кузнице. Пять из них были изъяты на протяжении всего одного дня. Причина — подозрение в изменении VIN. Привет из России, пишет блог s13.

В пятницу 25 мая в польском автомобильном пункте пропуска в Кузнице (сопредельный со стороны Гродненской области пункт пропуска «Брузги») пограничники устроили настоящую облаву по проверке VIN номеров у легковых машин, пересекающих границу. Результат не заставил себя ждать. Сразу у пяти бюджетных и далеко не новых автомобилей польские пограничники обнаружили вероятные вмешательства в идентификационный номер на кузове. VW Пассат (3 штуки), VW Транспортер и Хонда Цивик на белорусских номерах, все вместе по оценками польских служб стоят в Польше не более 5 тысяч долларов.

28 мая, так же в Кузнице, на выезде из Польши уже по запросу Интерпола России задержали белорусскую Тойота Рав4, стоимостью порядка 30 тыс.$


17:50 30/05/2018






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