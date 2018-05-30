Какую пенсию получит человек со средней зарплатой?

Причем речь идет не только о пенсиях по возрасту, но и по инвалидности, по потере кормильца, а также социальные пенсии, пишет kp.by





Правда, практически в каждом из видов пенсии помимо очевидных данных (например, вашего пола или стажа работы) нужно указать еще и индивидуальный коэффициент заработка. От этого показателя, а также от стажа, зависит то, какую пенсию вы будете получать. По сути, индивидуальный коэффициент заработка – это то, как ваша зарплата в разные периоды соотносилась со средней по стране.





- Сейчас коэффициент определяется за последние 24 года подряд стажа работы (ежегодно этот период увеличивается на один год) или меньше, если у человека не набралось 24 года стажа, - объяснили нам в Минтруда. – Это происходит так: ежемесячный фактический заработок конкретного гражданина соотносится со средней зарплатой работников в республике в тех же месяцах. За каждый месяц таким образом рассчитывается свой коэффициент. Если у человека набралось 24 года стажа, то получится 288 коэффициентов. Они суммируются и делятся на общее количество учтенных месяцев (т.е. на 288). Получившееся среднее арифметическое значение и есть индивидуальный коэффициент заработка пенсионера. Он представляет собой целое число с пятью знаками после запятой.





- Можно ли как-то рассчитать этот коэффициент заранее, чтобы воспользоваться калькулятором?





- Коэффициент определяется на стадии назначения пенсии. Посчитать его человеку, который еще не оформил пенсию, будет не совсем корректно. Например, мужчине 55 лет, и он сейчас хочет узнать, сколько он будет получать, когда выйдет на пенсию в 63 года. Во-первых, он может еще работать эти годы. Во-вторых, мы не знаем ни его будущую зарплату, ни среднюю по стране. И в-третьих, к моменту назначения ему пенсии заработок будет определяться за другой промежуток времени.





Получается, что полноценно воспользоваться этим пенсионным калькулятором белорусы не смогут. Но мы все же решили примерно прикинуть, на какую пенсию смогут претендовать, скажем, женщины с 30-летним стажем работы и зарплатами разного уровня относительно средней.









Итак, если верить калькулятору, то женщина с коэффициентом 1 (это означает, что последние 24 года она получала примерно среднюю зарплату по стране, сейчас это 921 рубль) на пенсии будет получать 303 рубля в месяц. Женщине с коэффициентом 0,5 (то есть зарплата в два раза ниже средней, по нынешним меркам – около 460 рублей) государство готово будет платить 220 рублей. Ну, а женщине с коэффициентом 2 (зарплата в два раза выше средней, примерно 1842 рубля) – 358 рублей.





Кстати, средняя пенсия по возрасту сейчас – 323 рубля.