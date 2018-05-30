Венгров хотят сажать в тюрьму за помощь нелегалам

Если он будет принят в нынешнем виде, печать листовок с информацией для беженцев, предложение им еды или правовой помощи будет считаться преступлением, передает ВВС





Также венгерские власти собираются поменять конституцию, чтобы другие страны Евросоюза не высылали просителей убежища в Венгрию.





Венгерское издание Magyar Hirlap пишет, что тюремные сроки от нескольких дней до года ждут тех, кто будет провозить мигрантов, помогать им в получении убежища и для тех, кто финансирует нелегальную иммиграцию.





Премьер-министр Виктор Орбан отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз. Он - известный евроскептик, выступающий против дальнейшей интеграции в ЕС.





Кроме Венгрии, планам ЕС разместить 160 тысяч беженцев из Сирии противостояли Польша, Чехия и Словакия. Лагеря беженцев в Италии и Греции переполнены.





Корреспондент Би-би-си в Будапеште Ник Торп передает, что венгерские парламентарии спорят по поводу законопроекта, хотя немногие мигранты могут сейчас попасть в Венгрию - из-за двойного забора с колючей проволокой, установленного на южной границе.





Правая партия Орбана "Фидес" составляет две трети в парламенте. Голосование по этому законопроекту ожидается на следующей неделе.









Законопроект называется "Стоп Соросу", и выражает антипатию властей к американскому миллионеру-филантропу Джорджу Соросу, родившемуся в Венгрии. Его обвиняют в поощрении миграции мусульман в Европу.





Сорос отверг эти обвинения во вторник в своей речи в Европейском совете по международным отношениям в Париже. Он заявил, что Орбан бросает вызов ключевым ценностям Евросоюза.





В 2015 году путь миллиона просителей убежища лежал через Венгрию. Многие из них бежали из Сирии, Ирака и Афганистана. Большинство из них отправились в Германию.





Возведение в 2016 году заборов со стороны Балкан резко сократило приток беженцев в страну.