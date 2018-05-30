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Нелепая смерть: легендарный музыкант погиб, катаясь на перилах эскалатора

Смерть музыканта популярной группы Anal Cunt Джоша Мартина огорчила фанатов. Мужчина погиб в результате падения с эскалатора.

Об этом сообщает znaj.ua со ссылкой на NME.

Несчастный случай произошел в одном из торгово-развлекательных центров в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Согласно отчету полиции, Мартин "дурачился и катался на перилах эскалатора", в результате чего упал с него на пол, ударившись головой об стол в зоне ресторанного дворика. Он получил травму головы, несовместимую с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что рассматривают смерть Мартина именно как несчастный случай.

Anal Cunt - американская грайндкор-группа, образовавшаяся в 1988 году. Мартин вступил в коллектив в 1996-ом. Anal Cunt перестала существовать со смертью лидера группы Сета Путнама - он умер в 2011 году в результате сердечного приступа. В дискографии коллектива насчитывается восемь студийных альбомов.




16:28 30/05/2018






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