Об этом сообщает znaj.ua со ссылкой на NME.





Несчастный случай произошел в одном из торгово-развлекательных центров в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Согласно отчету полиции, Мартин "дурачился и катался на перилах эскалатора", в результате чего упал с него на пол, ударившись головой об стол в зоне ресторанного дворика. Он получил травму головы, несовместимую с жизнью.





Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что рассматривают смерть Мартина именно как несчастный случай.





Anal Cunt - американская грайндкор-группа, образовавшаяся в 1988 году. Мартин вступил в коллектив в 1996-ом. Anal Cunt перестала существовать со смертью лидера группы Сета Путнама - он умер в 2011 году в результате сердечного приступа. В дискографии коллектива насчитывается восемь студийных альбомов.











