Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Белорусы везут из Литвы и Польши фальшивую валюту

Два случая использования фальшивых купюр было зафиксировано в среду в Гродненской области

В областном центре женщина 1965 года рождения в банке по улице Горького областного центра решила поменять евро на белорусские рубли. Банкнота достоинством в 50 евро, которую она предъявила, оказалась фальшивой. Как пояснила женщина, купюра была получена ею в качестве сдачи в Литве.

Второй случай произошел в Сморгони. Местный житель 1990 года рождения принес для обмена банкноту в 100 долларов США. Кассир отделения банка, куда он обратился, определила, что купюра фальшивая. Позже у этого гражданина дома обнаружили аналогичную поддельную банкноту. 

По словам молодого человека, обе купюры он приобрел в одном из обменных пунктов города Белостока. О том, что купюры поддельные, он не знал.


В данный момент проверяются обе версии получения гражданами фальшивых денег, пишет sputnik.by

15:48 30/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё