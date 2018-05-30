Белорусы везут из Литвы и Польши фальшивую валюту

В областном центре женщина 1965 года рождения в банке по улице Горького областного центра решила поменять евро на белорусские рубли. Банкнота достоинством в 50 евро, которую она предъявила, оказалась фальшивой. Как пояснила женщина, купюра была получена ею в качестве сдачи в Литве.





Второй случай произошел в Сморгони. Местный житель 1990 года рождения принес для обмена банкноту в 100 долларов США. Кассир отделения банка, куда он обратился, определила, что купюра фальшивая. Позже у этого гражданина дома обнаружили аналогичную поддельную банкноту.





По словам молодого человека, обе купюры он приобрел в одном из обменных пунктов города Белостока. О том, что купюры поддельные, он не знал.







