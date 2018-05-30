По оценке ВОЗ, четыре основные группы неинфекционных заболеваний (НИЗ) – сердечно-сосудистые, диабет, хронические болезни легких и онкология – стоят экономике Беларуси порядка 4,7 млрд рублей в год, или 5,4% ВВП, пишет ej.by





Из них менее 330 млн рублей составляют государственные затраты на лечение этих заболеваний, которые представитель Странового бюро ВОЗ в Беларуси Валентин Русович назвал лишь «верхушкой айсберга» общего экономического ущерба, наносимого НИЗ.





Поскольку остальные 4,3 млрд рублей – это непрямые расходы, которые связаны с преждевременной смертностью, временной нетрудоспособностью и снижением производительности труда при формальном присутствии на работе, и именно они составляют ключевую долю затрат.





«Получается, что объемы потерь для экономики превышают объемы прямых затрат, то есть то, что государство потратило на лечение основных неинфекционных заболеваний, в 13 раз», – признал Валентин Русович в рамках конференции Belarus Future Uncoference.





Учитывая эти факторы, считает представитель ВОЗ, Беларуси стоит принять решительные меры для профилактики неинфекционных заболеваний. А поскольку основными факторами риска развития данных заболеваний являются курение, злоупотребление алкоголем и неправильное питание, то именно с ними и необходимо осуществлять борьбу.





Растет количество курящих женщин





Согласно статистике, в Беларуси от заболеваний, связанных с курением, умирает 15 тыс. мужчин и 500 женщин ежегодно. Более того, по оценкам ВОЗ, около 40% всех смертей среди мужчин среднего возраста обусловлено употреблением табака.





«Как показали исследования, 48% белорусских мужчин курит почти ежедневно, а это каждый второй мужчина. Да, и число курящих женщин за последние 20 лет увеличилось в четыре раза», – напомнил Валентин Русович.





Эксперт особо обратил внимание на вредное потребление алкоголя, и отметил, что именно на снижение этого показателя надо направлять все усилия.





«Есть такой термин «binge drinking», который переводится ВОЗ на русский язык как «эпизодическое употребление алкоголя в больших количествах», хочу отметить, что именно это убивает людей во всем мире, в том числе, и белорусов.





Беларусь вместе с нашими соседями Украиной, Россией, балтийскими странами по отношению к «binge drinking» впереди многих стран мира. У нас каждый третий мужчина по опросам иcследования STEPS, отмечал эпизод binge drinking за последние 30 дней», – рассказал эксперт.









Повышение акцизов как способ борьбы





В качестве одного из основных средств решения проблемы по борьбе с курением и употреблением алкоголя, по мнению эксперта, должно стать повышение акцизов на эти товары.





«У нас дешевые марки сигарет стоят порядка 30 центов, что в 40 раз меньше, чем средняя стоимость сигарет в Великобритании и других странах, где ведется активная борьба с курением», – обратил внимание Русович.





Ярким примером эффективности подобных мер является, на взгляд эксперта, Австралия. Страна объявила себя «свободной от табака» и повысила цену на сигареты. Пачка сигарет в Австралии сегодня самая дорогая в мире и стоит 20 долларов, что в свою очередь существенно повлияло на продажи сигарет.





«То же самое и с алкоголем: необходимо повысить акцизные налоги на крепкие спиртные напитки исходя из содержания спирта, содержащегося в бутылке, – добавил он. – То есть не может быть, как сейчас у нас в Беларуси, чтобы бутылка водки стоила дешевле бутылки сухого вина».





К тому же, признал он, в Беларуси до сих пор нет ограничения продажи алкоголя и сигарет по возрасту. Это приводит, по словам Валентина Русовича, к тому, что 40% подростков 14-17 лет свободно покупают сигареты в магазинах.





«Хочу отметить, что согласно подсчетам ВОЗ, если ничего не предпринимать, в Беларуси погибнет от табака в течение 10 лет около 150 тыс. человек, а от вредного потребления алкоголя 200 тыс. человек», – подытожил он.