У обеих сторон конфликта разные версии того, что же произошло, пишет Комсомолка





"Приезжайте, заберите нас, нас убивают"





Инна Викторовна (имя изменено), мама одного из городских парней, рассказывает, что ее сын вместе с другими ребятами из Лунинца 26 мая приехал в деревню отдохнуть, пожарить шашлыки - парни давно не виделись, некоторые недавно вернулись из армии. Все, что происходило в тот вечер, женщина знает со слов сына.





- Всего в компании было шесть парней и одна девушка. Встречу решили отметить на даче. Там все заросло бурьяном - они выкосили себе полянку, разожгли костер для мангала. Парни решили сходить на речку, искупаться и увидели, что в беседке у реки сидит большая компания и что-то отмечает.





По словам Инны Викторовны, конфликт между компаниями произошел из-за девушки.





- По дороге на дачу наши парни встретили знакомых девушек, пригласили их к себе - разбавить мужскую компанию. Девушки пришли, и одна из них как-то нецензурно выразилась. Ее поставили на место, сказали, что нехорошо девушке так говорить, а она обиделась и начала кому-то звонить. Уже смеркалось, когда во двор подъехали на машине несколько деревенских парней. Стали избивать наших ребят, одному выбили зуб, требовали обидчика девушки. Разгромили стол, шашлыки смешали с песком. Наши парни расстроились, засобирались уезжать, но решили все-таки остаться и дожарить шашлыки.





Через некоторое время, по словам собеседницы, деревенские парни приехали снова - только если в первый раз их было трое, то во второй раз уже 5 - 6.





- Разгромили дом, били детей ногами, заставляли убраться из деревни в течение 20 минут. Кто-то из парней сумел позвонить друзьям, сказал: "Приезжайте, заберите нас, нас убивают". Да, это была их ошибка, надо было сразу милицию вызывать. В интернете пишут, что на помощь парням приехало шесть машин. Но машин было всего две - бус и легковушка. Сын рассказывал, что ребята запрыгивали на ходу в этот бус - деревенские были с ножами! Наши парни от испуга прятались в кусты, один не стал дожидаться машин, а пошел пешком по шпалам до Лунинца - это 25 километров!





Между городскими и деревенскими в тот вечер произошла еще одна потасовка - на берегу Цны, но Инна Викторовна говорит, что ее сын в этом не участвовал, что там произошло, она не знает.





Один парень из деревенской компании попал в больницу со сломанным ребром, но, по словам ссобеседницы, он был одним из инициаторов драки - пошел разбираться с теми, кто обидел его сестру.





А мужчина, тело которого нашли на берегу реки, не имеет никакого отношения к драке, считает женщина.





- Этот мужчина был в компании деревенских парней, но на дачу он не приезжал.





Инна Викторовна знает со слов сына, что у городских ребят степень опьянения была незначительная, а у деревенских - в разы выше.





- Вся деревня настроена против наших детей. Конечно, я считаю, что они совершили три ошибки: нарушили границы государства Дребск - не стоило им туда приезжать, это не их территория. Вторая - обратили внимание на девушек из этого государства. И третья - не вызвали милицию сразу. Сейчас все наши ребята задержаны: и те, кто отдыхал на даче, и те, кто приехал им на помощь.





"Парни были избитые, девушки плакали"





Андрей (имя изменено по просьбе героя) из Дребска в тот вечер был в компании, которая отдыхала в беседке на пляже. По его словам, одному из парней позвонила сестра и сказала, что к ней с подругами приставали, тянули в дом, обзывали. Это делали пьяные парни из дома, мимо которого они проходили.





- Три человека из нашей компании сели в машину, заехали в тот дом и провели беседу. Я не знаю, что там происходило, но вопросы они решили, а потом вернулись и продолжили отдыхать. Потом компания начала расходиться - осталось человек 10 вместе с девушками.





Поздним вечером, рассказывает Андрей, городские парни вызвали своих друзей - парни из деревни видели пять незнакомых машин, которые пересекали переезд.





- Как потом рассказали парни, городские приехали в деревню, оставили машины и под покровом ночи пришли к беседке. В беседке горели фонарики, рядом костер, а из темноты выбегает толпа - мне кажется, любому было бы страшно, - говорит молодой человек. - В момент драки меня не было, но когда я приехал, увидел очень печальную картину. Парни избитые, девушки в слезах. На месте драки я нашел и арматуру, парни показывали молоток. Мы опять поехали в тот дом, правда, уже толпой, но избитые узнали только одного человека из тех, которые были в доме, да и он сбежал от нас. Мы вызвали милицию и "скорую".





Мужчина из России, по словам Андрея, присоединился к компании, когда все уже расходились, за 30-50 минут до драки.





- Я даже имени его не знал, он пришел с братом одного из парней, отдыхавших в беседке. Заметили, что его нет, уже после драки.









ОФИЦИАЛЬНО





Задержано 12 человек, один из участников драки - в больнице





- На следующий день после произошедшего сотрудником милиции недалеко от берега реки был обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что погибшим является 32-летний житель Мурманска. Он приехал в Дребск в гости к другу, - прокомментировал "Комсомолке" официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. - По факту смерти мужчины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что россиянин вечером в субботу вместе с компанией отдыхал на берегу Цны и, по предварительной информации, участвовал в драке.





Возбуждено уголовное дело по факту произошедшей драки по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений". Задержано 12 человек, еще один участник драки находится в больнице.