Костевич рассказала о "трудных жизненных ситуациях"

Речь об этом шла на заседании верхней палаты парламента, принявшей сегодня к сведению новый "тунеядский" декрет.





Минтруда готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в том числе по отнесению граждан к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. К ним может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет.





"Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться", - сказала Ирина Костевич.





Она добавила, что рекомендации готовятся с учетом накопленного комиссиями опыта. Ожидается, что они будут готовы к 1 июля.









Напомним, первый список "тунеядцев" должен быть сформирован к 1 декабря 2018 года. Включенные в него лица будут оплачивать по "тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг", горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - с 1 октября.







