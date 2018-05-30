Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Костевич рассказала о "трудных жизненных ситуациях"

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, отвечая на вопросы членов Совета Республики, привела примеры некоторых "трудных жизненных ситуаций", которые планируется включить в перечень.

Речь об этом шла на заседании верхней палаты парламента, принявшей сегодня к сведению новый "тунеядский"  декрет.

Минтруда готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в том числе по отнесению граждан к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. К ним может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет. 

"Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться", - сказала Ирина Костевич.

Она добавила, что рекомендации готовятся с учетом накопленного комиссиями опыта. Ожидается, что они будут готовы к 1 июля.


Напомним, первый список "тунеядцев" должен быть сформирован к 1 декабря 2018 года. Включенные в него лица будут оплачивать по "тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг", горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - с 1 октября.



Источник: belta.by
13:40 30/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё