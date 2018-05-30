Таким образом, Александру Жильникову и Вячеславу Сухарко остается вынесенное ранее наказание - расстрел, пишет ПЦ " Вясна ".





Вчера Александр Жильников ходатайствовал о назначении новой медико-криминалистической экспертизы, которая смогла бы установить точное происхождение пятен крови на его одежде, что, по его мнению, могло бы подтвердить его непричастность к двум убийствам.





Однако судебная коллегия, в которой председателем был судья Сергей Гуров, не увидела оснований для удовлетворения ходатайства. А прокурор Олег Буйленков высказался, что жалобы Жильникова и адвокатов безосновательны и не подлежат удовлетворению.





Вячеслав Сухарко свой приговор обжаловать не собирался, однако его адвокат все равно должна была обратиться в апелляционную инстанцию.









Напомним, в декабре 2015 г. в Минске случилась трагедия - в своей квартире были убиты молодой парень и его девушка. Бывшая подруга молодого человека, воспитательница детского сада Алина Шульганова, не смогла смириться с тем, что ее кавалер ушел к другой, и решила проучить соперницу.





Исполнители (Вячеслав Сухарко и Александр Жильников) перестарались - произошло убийство избранницы парня и его самого. А сразу после задержания стало известно, что мужчины также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.















