Расстрелять! Верховный суд оставил без изменений приговоры Жильникову и Сухарко
29 мая в Верховном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Александра Жильникова, осужденного за убийство трех человек. Решение по делу было озвучено 30 мая в 12.00 - оставить приговор без изменений, а жалобу без удовлетворения.
Таким образом, Александру Жильникову и Вячеславу Сухарко остается вынесенное ранее наказание - расстрел, пишет ПЦ "Вясна".
Вчера Александр Жильников ходатайствовал о назначении новой медико-криминалистической экспертизы, которая смогла бы установить точное происхождение пятен крови на его одежде, что, по его мнению, могло бы подтвердить его непричастность к двум убийствам.
Однако судебная коллегия, в которой председателем был судья Сергей Гуров, не увидела оснований для удовлетворения ходатайства. А прокурор Олег Буйленков высказался, что жалобы Жильникова и адвокатов безосновательны и не подлежат удовлетворению.
Вячеслав Сухарко свой приговор обжаловать не собирался, однако его адвокат все равно должна была обратиться в апелляционную инстанцию.
Напомним, в декабре 2015 г. в Минске случилась трагедия - в своей квартире были убиты молодой парень и его девушка. Бывшая подруга молодого человека, воспитательница детского сада Алина Шульганова, не смогла смириться с тем, что ее кавалер ушел к другой, и решила проучить соперницу.
Исполнители (Вячеслав Сухарко и Александр Жильников) перестарались - произошло убийство избранницы парня и его самого. А сразу после задержания стало известно, что мужчины также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.
Как уже сообщалось, 29 мая во время рассмотрения апелляционной жалобы Жильникова стало известно о приведении в исполнение других смертных приговоров - в ночь с 15 на 16 мая тайно были расстреляны Алексей Михаленя и Виктор Лётов.
"Белорусский партизан"
12:40 30/05/2018
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