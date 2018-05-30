Молодая любовница обворовала бизнесмена из Брестской области

Индивидуальный предприниматель, не обнаружив части денег и золотых изделий, которые хранил у себя дома, написал в милицию заявление на свою молодую любовницу, с которой они расстались, но периодически поддерживали контакты.





"В 11:35 в РОВД обратился индивидуальный предприниматель 1976 года рождения, проживающий в одном из районных центров Брестской области, который сообщил, что из его квартиры похищены деньги и золотые изделия. В заявлении он указал на ранее судимую местную жительницу 1995 года рождения", — сообщили Sputnik в среду в УВД Брестской области.





По словам собеседников агентства, потерпевший бизнесмен сообщил в милицию, что деньги и ювелирные украшения были похищены в период с февраля по 13 мая текущего года. Обворованный бизнесмен также сообщил, что женщина, для того чтобы попасть в квартиру, могла воспользоваться похищенным ранее ключом. По данным УВД, из квартиры были украдены более 8 тысяч долларов США, 7000 российских рублей и 7 золотых ювелирных изделий на общую сумму 18 666,97 рубля.





Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 "Кража" Уголовного кодекса Беларуси.









В УВД также рассказали, что сотрудниками уголовного розыска было установлено, что потерпевший и подозреваемая сожительствовали непродолжительное время, но после ссоры расстались, хотя иногда поддерживали отношения.





"Женщина время от времени приходила в квартиру бизнесмена", — сказали в УВД.





Также было установлено, что деньги из тайника в квартире индивидуального предпринимателя исчезали частями.





"Несколько дней назад он решил совершить крупную покупку, залез в тайник и обнаружил пропажу денег и ювелирных украшений", — сказали сотрудники милиции.





Они сообщили, что 23-летняя подозреваемая является многодетной матерью, детей воспитывают ее родители, в настоящее время женщина находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Несмотря на свой молодой возраст, она ранее уже была судима за кражу.



