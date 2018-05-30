Ехала купить молока: беременную с 10-кратным превышением алкоголя задержали в Гродно
Беременную женщину с 10-кратным превышением алкоголя задержали за рулем в Гродно.
На автомобиль ДЭУ сотрудники ГАИ обратили внимание вечером 29 мая.
Женщина пояснила, что отдыхала на даче под Гродно, пила там джин. Вечером решила съездить в магазин на улице Тарусичской, чтобы купить молока.
Содержание алкоголя в организме задержанной составило более 3 промилле, что в 10 раз превышает предельно допустимое значение.
При этом 37-летняя нарушительница находится на восьмом месяце беременности.
Источник: belta.by
11:53 30/05/2018
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