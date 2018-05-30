На автомобиль ДЭУ сотрудники ГАИ обратили внимание вечером 29 мая.





Женщина пояснила, что отдыхала на даче под Гродно, пила там джин. Вечером решила съездить в магазин на улице Тарусичской, чтобы купить молока.





Содержание алкоголя в организме задержанной составило более 3 промилле, что в 10 раз превышает предельно допустимое значение.





При этом 37-летняя нарушительница находится на восьмом месяце беременности.