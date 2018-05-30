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Ехала купить молока: беременную с 10-кратным превышением алкоголя задержали в Гродно

Беременную женщину с 10-кратным превышением алкоголя задержали за рулем в Гродно.

На автомобиль ДЭУ сотрудники ГАИ обратили внимание вечером 29 мая. 

Женщина пояснила, что отдыхала на даче под Гродно, пила там джин. Вечером решила съездить в магазин на улице Тарусичской, чтобы купить молока. 

Содержание алкоголя в организме задержанной составило более 3 промилле, что в 10 раз превышает предельно допустимое значение.

При этом 37-летняя нарушительница находится на восьмом месяце беременности.

Источник: belta.by
11:53 30/05/2018






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