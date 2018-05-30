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Белоруски, они коварные: молодую пару белорусов задержали в Санкт-Петербурге за разбой с фантазией

Двое молодых белорусов задержаны за вооруженное разбойное нападение на петербургского врача. Однако начались у него хлопоты со знакомства с красивой девушкой. Свидание перетекло в квартиру, куда «случайно» нагрянула неприятность. Схема старая, а вот насильно фотографировать жертву в голом виде – инновация.

По информации «Фонтанки», 29 мая оперативниками управления уголовного розыска Петербурга и Красногвардейского района были задержаны двое граждан Беларуси. Молодому человеку 21 год, а его приятельнице – 25. Обоим вменяют разбойное нападение в квартире, принадлежащей петербургскому врачу. Это произошло 19 мая, и в тот день потерпевший лишился 15 тысяч рублей, после того как на него юноша наставил пистолет.

Все же, по данным «Фонтанки», это было не банальное нападение.

Незадолго до этого петербуржец познакомился с девушкой, поужинал с ней в ресторане, позвал к себе домой, а она не отказалась. В квартире же все пошло по другому сценарию.

Красавица открыла дверь своему знакомому, тот вошел с оружием, запугал, отобрал 15 тысяч рублей, после чего заставил раздеться и сфотографироваться вместе с прелестной незнакомкой.

За нераспространение снимков со стоматолога они и попросили 3 миллиона рублей. Судя по всему, это оказалось неподъемной для него суммой, и на встречу пришли полицейские.  

11:28 30/05/2018






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