По информации «Фонтанки», 29 мая оперативниками управления уголовного розыска Петербурга и Красногвардейского района были задержаны двое граждан Беларуси. Молодому человеку 21 год, а его приятельнице – 25. Обоим вменяют разбойное нападение в квартире, принадлежащей петербургскому врачу. Это произошло 19 мая, и в тот день потерпевший лишился 15 тысяч рублей, после того как на него юноша наставил пистолет.





Все же, по данным «Фонтанки» , это было не банальное нападение.





Незадолго до этого петербуржец познакомился с девушкой, поужинал с ней в ресторане, позвал к себе домой, а она не отказалась. В квартире же все пошло по другому сценарию.





Красавица открыла дверь своему знакомому, тот вошел с оружием, запугал, отобрал 15 тысяч рублей, после чего заставил раздеться и сфотографироваться вместе с прелестной незнакомкой.





За нераспространение снимков со стоматолога они и попросили 3 миллиона рублей. Судя по всему, это оказалось неподъемной для него суммой, и на встречу пришли полицейские.