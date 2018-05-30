С крыши исторического здания в центре Минска обвалилась штукатурка

Фото и видео появились в Telegram-канале « МотолькоПомоги ». Судя по фото, размер штукатурки внушающий, около 1 метра.









В этом здании на площади Независимости сегодня находятся офисы Управления капитального строительства Мингорисполкома.





Замдиректора по проектно-изыскательским работам Людмила Пратько рассказала CityDog.by , что за состояние здания отвечает подрядчик «Белреставрация». Последний раз – не более 4 лет назад – фасады выполняло это предприятие.





Место, где отвалилась отделка, уже отремонтировали – почему могла упасть штукатурка, будет выяснять «Белреставрация».



