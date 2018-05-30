С крыши исторического здания в центре Минска обвалилась штукатурка
С дома начала 20-го века по адресу Советская, 17 ночью обвалился кусок штукатурки.
Фото и видео появились в Telegram-канале «МотолькоПомоги». Судя по фото, размер штукатурки внушающий, около 1 метра.
В этом здании на площади Независимости сегодня находятся офисы Управления капитального строительства Мингорисполкома.
Замдиректора по проектно-изыскательским работам Людмила Пратько рассказала CityDog.by, что за состояние здания отвечает подрядчик «Белреставрация». Последний раз – не более 4 лет назад – фасады выполняло это предприятие.
Место, где отвалилась отделка, уже отремонтировали – почему могла упасть штукатурка, будет выяснять «Белреставрация».
11:01 30/05/2018
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