Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

С крыши исторического здания в центре Минска обвалилась штукатурка

С дома начала 20-го века по адресу Советская, 17 ночью обвалился кусок штукатурки.

Фото и видео появились в Telegram-канале «МотолькоПомоги». Судя по фото, размер штукатурки внушающий, около 1 метра.


В этом здании на площади Независимости сегодня находятся офисы Управления капитального строительства Мингорисполкома. 

Замдиректора по проектно-изыскательским работам Людмила Пратько рассказала CityDog.by, что за состояние здания отвечает подрядчик «Белреставрация». Последний раз – не более 4 лет назад – фасады выполняло это предприятие.

Место, где отвалилась отделка, уже отремонтировали – почему могла упасть штукатурка, будет выяснять «Белреставрация».


11:01 30/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё