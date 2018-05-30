"Спросил, почему зарплата такая маленькая, и был уволен"

С 26 апреля по направлению центра занятости Слонимского райисполкома Михаил Сошко работал дорожным рабочим в ДРБУ-119 по срочному трудовому договору на период подготовки дорог к осмотру. Получив расчетный листок, Михаил был удивлен тем, что при 10-часовом рабочем дне наниматель доплачивает до минимальной зарплаты, а за переработку часов не платит в двойном размере.





Михаил спросил у начальника участка, сколько часов в сутки надо работать, чтобы заработать на минимальную зарплату. Как рассказал профсоюзный активист, начальник ответил: "Временные работники больше не получали, и больше им никто не заплатит".





Как сообщает сайт независимого профсоюза РЭП , после этого Михаил Сошко попросил ознакомить его с коллективным договором, потому что в договоре были ссылки на этот документ, с которым он не был ознакомлен при приеме на работу. На это начальник, по словам Михаила, пообещал привезти коллективный договор из Дятлово, объяснив это тем, что на Слонимский участок его не выдали.





Однако через несколько дней, 18 апреля, Михаила Сошко попросили явиться для окончательного расчета, то есть фактически объявили об увольнении.





Он получил окончательный расчет:





– 106 рублей за 14 рабочих дней, или 114 часов, а за три рабочих дня апреля, то есть 27 часов – получил 56 рублей. Как видите, разница большая: чем больше работаешь, тем меньше получишь. Со 2 по 11 мая рабочий день длился 10 часов, а не 8, а меня рассчитали по "голому" тарифу: без премиальных и других доплат. Почему даже до уровня минималки не дотянули? – ответа я не получил.