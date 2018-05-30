



При нем обнаружили 0,15 грамма марихуаны. По месту его жительства найдено и изъято 27 готовых к сбыту закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, два пакетика с марихуаной и полимерный пакетик с двумя граммами мефедрона. Кроме того, сотрудники милиции нашли у этого сбытчика наркотиков банковскую платежную карточку WebMoney, на которую ему начислялась «зарплата», ноутбук с перепиской между ним и администратором интернет-магазина, фасовочные пакеты, изоленту и весы.





Корреспонденту sb.by об этом рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина:





— Когда этого мужчину задерживали, он говорил, что страдает шизофренией, и вообще вел себя не совсем адекватно. Впрочем, как выяснилось, таким образом он хотел избежать ответственности. По итогам судебно-психиатрической экспертизы фигурант дела признан вменяемым. Отмечу, что в феврале нынешнего года его уже задерживали по подозрению в распространении наркотиков. Правда, тогда он делал пробные закладки, в которых были не наркотики, а таблетки анальгина. Таковым было требование при устройстве в интернет-магазин.





Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкции — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.



