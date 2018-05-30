В Минске наркосбытчик притворялся невменяемым, чтобы избежать ответственности
Сотрудники Октябрьского РУВД Минска на прошлой неделе задержали на улице Казинца мужчину 1986 года рождения, который зарабатывал на жизнь тем, что делал так называемые закладки.
При нем обнаружили 0,15 грамма марихуаны. По месту его жительства найдено и изъято 27 готовых к сбыту закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, два пакетика с марихуаной и полимерный пакетик с двумя граммами мефедрона. Кроме того, сотрудники милиции нашли у этого сбытчика наркотиков банковскую платежную карточку WebMoney, на которую ему начислялась «зарплата», ноутбук с перепиской между ним и администратором интернет-магазина, фасовочные пакеты, изоленту и весы.
Корреспонденту sb.by об этом рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина:
— Когда этого мужчину задерживали, он говорил, что страдает шизофренией, и вообще вел себя не совсем адекватно. Впрочем, как выяснилось, таким образом он хотел избежать ответственности. По итогам судебно-психиатрической экспертизы фигурант дела признан вменяемым. Отмечу, что в феврале нынешнего года его уже задерживали по подозрению в распространении наркотиков. Правда, тогда он делал пробные закладки, в которых были не наркотики, а таблетки анальгина. Таковым было требование при устройстве в интернет-магазин.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкции — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.
09:34 30/05/2018
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