«Сегодня, 30 мая, в юго-западных и центральных районах Беларуси и в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30 °С», — рассказали синоптики.

Уже завтра станет прохладнее — 31 мая атмосферный фронт принесет в отдельные районы страны кратковременные грозовые дожди, и за фронтом начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, пишет Tut.by