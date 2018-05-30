Сегодня в школах по всей стране проходят последние звонки

В магазинах не будут продавать спиртное.

Торжественные линейки в школах проходят утром 30 мая. После обеда около 8 тысяч минских школьников ждут в «Минск-Арене». Еще около 2 тысяч будут отмечать окончание учебного года «по своей программе».









На республиканский праздник кроме выпускников школ, лицеев, гимназий Минска приедут 600 человек из Минской области, по 100 — из Брестского, Витебского, Гродненского, Гомельского, Могилевского регионов. Среди них — победители олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов.





Основной праздник начнется 30 мая, в 18.00, а с 16.00 возле «Минск-Арены» будет работать парк молодежных культур, сообщает tut.by

В связи с последними звонками в стране будет запрещено продавать спиртное.





Согласно решению Мингорисполкома, ограничение будет действовать с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая. Запрет касается не только на продажу алкоголя, на пиво и слабоалкогольные напитки с долей этилового спирта не более 7%. Ограничения не коснутся заведений общепита.





Также в связи с последним звонком в районе «Минск-Арены» будет ходить больше автобусов и троллейбусов.