В правительстве пояснили, что это нужно, чтобы вычислить граждан, скрывающихся за фейковыми аккаунтами, и удалить их из соцсети.





Блокировку будет контролировать Министерство связи и информационных технологий страны. За месяц ведомство намерено собрать данные о фейковых аккаунтах, новостях и пользователях, загружающих порнографию в Фейсбук. Контент и профили собираются удалить из соцсети, после чего доступ к ней возобновят.





"Это позволит реальным людям с подлинными документами пользоваться соцсетью ответственно".

Сэм Бэзил, министр связи Папуа — Новой Гвинеи





Запрет Фейсбука станет частью мер в рамках закона «О киберпреступлениях», который действует в стране. Документ предусматривает уголовную ответственность за онлайн-харассмент или оскорбления, детскую порнографию, производство или распространение взрослой порнографии, незаконное раскрытие частной информации, незаконную рекламу и не только.





Также в Министерстве связи рассматривают, пишет tjournal.ru идею создания собственного аналога Фейсбука, где граждане Папуа — Новой Гвинеи могли бы зарегистрироваться, только подтвердив свою личность.





Неясно, как правительство Папуа — Новой Гвинеи рассчитывает удалить контент и профили из соцсети. Вероятно, для этого чиновники обратятся к руководству компании.





Как отметило издание Engadget, непонятно, зачем временно отключать соцсеть, чтобы собрать данные: обычно власти других стран шли на это перед выборами или блокировали сервис постоянно. Кроме того, в Папуа — Новой Гвинее только 12% населения пользуется интернетом, поэтому подавляющее большинство граждан страны просто не заметит изменений.



