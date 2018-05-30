Вновь коллапс на границе: литовская таможня временно прекратила оформление грузового транспорта
Об этом сообщает сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.
"По информации сопредельной стороны, в связи со сбоем программного обеспечения нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью. В связи с этим литовская сторона прекратила оформление грузового транспорта. Учитывая данный фактор, возможно образование очередей автопоездов на данном направлении", - говорится в сообщении.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. О возобновлении оформления грузового транспорта литовской таможенной службой будет сообщено дополнительно.
Напомним, что сбои программного обеспечения у литовских таможеников стали случаться часто. Так, в мае уже были подобные случаи, из-за которых белорусско-литовская граница была парализована.
"Белорусский партизан"
08:06 30/05/2018
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