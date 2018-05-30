"По информации сопредельной стороны, в связи со сбоем программного обеспечения нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью. В связи с этим литовская сторона прекратила оформление грузового транспорта. Учитывая данный фактор, возможно образование очередей автопоездов на данном направлении", - говорится в сообщении.





Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. О возобновлении оформления грузового транспорта литовской таможенной службой будет сообщено дополнительно.





Напомним, что сбои программного обеспечения у литовских таможеников стали случаться часто. Так, в мае уже были подобные случаи, из-за которых белорусско-литовская граница была парализована.



