



От удара кирпичная кладка частично разрушилась - лишь по счастливой случайности в этом месте не оказалось людей. Повезло и водителю: «Фольксваген», получивший серьезные повреждения, спас мужчине не только жизнь, но и здоровье. От госпитализации ивановец отказался, равно как и от прохождения освидетельствования на алкоголь, что, как известно, приравнивается к пьяному вождению. В отношении водителя составлено два административных протокола.