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Фотофакт. В Ивановском районе вылетевший с дороги автомобиль снес угол частного дома

ДТП в Ивановском районе произошло 28 мая. За рулем «Фольксвагена» находился житель райцентра (1983 г.р.). На Т-образном перекрестке он не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в угол строящегося частного дома.


От удара кирпичная кладка частично разрушилась - лишь по счастливой случайности в этом месте не оказалось людей. Повезло и водителю: «Фольксваген», получивший серьезные повреждения, спас мужчине не только жизнь, но и здоровье. От госпитализации ивановец отказался, равно как и от прохождения освидетельствования на алкоголь, что, как известно, приравнивается к пьяному вождению. В отношении водителя составлено два административных протокола.
"Вечерний Брест"
07:34 30/05/2018






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