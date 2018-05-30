«И я-то был совершенно уверен, что недавняя ужасная трагедия в российском торговом центре многому чиновников научила, и детей не стоит бесцельно тысячами загонять в закрытые пространства…»





Казалось бы, никакой проблемы нет: не хочешь идти на «Последний звонок» – не иди. Но выпускников оршанских школ принуждают сдавать деньги, при этом давление оказывается и на директоров учебных заведений, и на учителей, и на самую «низшую касту» – учеников и родителей. К тому же, «принудиловкой» решаются сразу 2 проблемы: выполняется план школьных мероприятий, организованных городскими властями, а также план платных услуг Ледовой арены.





Но вот чтобы каждые два часа звонить классному руководителю и докладывать ему о местонахождении ребенка… Это, как говорится, гвоздь программы 2018 года.





«Фейсбук спрашивает о чем я думаю, я не думаю, я офигеваю. Завтра всеобщий последний звонок в арене, детей сгоняют туда как стадо, не уточняя их желаний. Если мы не можем, я обязана писать вот такое вот заявление, информировать каждые два! часа о месте своего нахождения