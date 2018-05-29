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Холера, чума, эбола… В Беларуси опубликовали перечень опасных для посещения стран

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь (РЦГиЭ) опубликовал перечень стран, где в последние два года регистрировались и продолжают иметь место опасные для жизни инфекции.
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Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы, пишет "Интерфакс".

В самом РЦГиЭ проделанную работу назвали «перечнем стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, включая страны, в которых в 2016-2018 гг регистрировались случаи таких заболеваний»

20:51 29/05/2018






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