Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы, пишет "Интерфакс"





В самом РЦГиЭ проделанную работу назвали «перечнем стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, включая страны, в которых в 2016-2018 гг регистрировались случаи таких заболеваний»