В России отзывают больше 130 тысяч Volkswagen и Skoda. Эти машины могут быть и у беларусов
В России тоже иногда отзывают машины.
Притом по пустяковой, на первый взгляд, причине: у буксирной проушины, которая поставляется вместе с этими автомобилями, могут быть дефекты сварки, пишет Медуза. Вот только на самом деле она может банально оборваться при буксировке машины. Под кампанию попали Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, выпущенные в 2016-2018 годах, всего 132,6 тысячи автомобилей. Эти машины могли купить и беларусы, так что проверьте VIN-код своего свеженького WAG. Списки VIN-кодов подлежащих отзыву автомобилей Volkswagen и Skoda можно посмотреть на сайте Росстандарта.
Замена буксировочных проушин на всех отозванных авто обойдется Volkswagen Group примерно в 320 тысяч долларов.
20:38 29/05/2018
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