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Докладывать каждые два часа. Родителей которые забирают ребенка с «Последнего звонка», обязали быть на связи со школой

21 век в беларуских школах – это отряды родительских бригад на праздниках, обязательное участие в «Последнем звонке» (ну деткам же там точно нравится, уверены чиновники) и письменное заявление установленной формы от родителей, если ребенок не может пойти на мероприятия.

Ну это было уже и в том году. Но у нас появился гвоздь программы – теперь родители обязуются каждые два часа звонить классному руководителю и докладывать ему о местонахождении ребенка. Эка решили – пропускать такие мероприятия, без которых гражданин, судя по тотальной обязаловке, неполноценным вырастет. Написанное для администрации школы заявление опубликовала в Facebook Юлия Грибалева.


Источник: Кyky.org
20:34 29/05/2018






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