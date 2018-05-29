



Ну это было уже и в том году. Но у нас появился гвоздь программы – теперь родители обязуются каждые два часа звонить классному руководителю и докладывать ему о местонахождении ребенка. Эка решили – пропускать такие мероприятия, без которых гражданин, судя по тотальной обязаловке, неполноценным вырастет. Написанное для администрации школы заявление опубликовала в Facebook Юлия Грибалева.