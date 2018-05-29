Ирина предала журналистам письмо, в котором её мама просит СМИ обратить внимание на ситуацию. Еврорадио связалось с Раисой Константиновной, чтобы узнать, в чём дело.





“Делу вот-вот дадут ход, но если я уволюсь, то смогу избежать позорного задержания”





“События, о которых идёт речь, начались 12 марта 2018 года и происходят по сей день, — плачет в трубку Раиса Ленькова. — От друзей и родственников я стала узнавать, что их одного за другим Тербов начал вызывать на допросы и рассказывать, что в Горецком РОВД имеются доказательства, уличающие меня во взяточничестве. Он всячески давал понять, что ситуация серьёзная, и якобы уголовному делу вот-вот дадут ход, но если я уволюсь из академии по собственному желанию до 15 марта 2018 года, то смогу избежать позорного задержания и лишения свободы”.









Раиса Ленькова — преподаватель БГСХА в Горках, доктор экономических наук. В 2003 году ей было присвоено учёное звание профессора, с 2013 по 2017 работала завкафедрой математического моделирования экономических систем АПК факультета экономики. Автор более 250 научных трудов. О себе говорит как о требовательном преподавателе. В свободное время посещает бассейн, ездит на велосипеде.









По словам профессора, за несколько дней с Тербовым пообщались её дочь, несколько подруг и декан факультета экономики.





“Я работаю в медицинском университете в Минске и не живу в Горках с 16 лет, — рассказывает Ирина Ленькова. — 12 марта в 11:00 мне позвонил человек, представившийся майором ОБЭП, и вызвал меня в Горки, чтобы поговорить насчёт работы моей матери. Я стала объяснять, что так быстро не могу приехать, но он дал понять, что нужно срочно, мол, если не отреагирую, меня вызовут через администрацию университета. Я мобилизовалась и выехала. До нашей встречи он звонил мне несколько раз — это было похоже на какую-то телефонную атаку, я перестала поднимать.





В Горецком РОВД меня обыскали, я оставила сумку, мобильный телефон, пошла на беседу. Помимо общих данных, где живу, чем занимаюсь, почему на моё имя якобы зарегистрировано два телефона, он назвал фамилии маминых студентов-заочников, спросил, знаю ли их. Я сказала, что нет. Тогда он сказал, что ему известно, что такого-то числа 2017 года я с матерью будто бы разговаривала по телефону, и будто бы там мы упоминали эти фамилии. Этого не было. Я спросила, в чем её подозревают и почему вызвали меня, а не её. Он ответил: “Нет, мы ни в чём не подозреваем. Я лично к ней ничего не имею, но ей лучше уволиться”. Я ответила, мол, передам, но он сказал, что не надо ничего передавать. Не успела выйти, как мне позвонила мама, которую вызвал декан экономического факультета, где она работает. Он посоветовал ей уволиться, потому что будет то же самое, что и с одним сотрудником, которого однажды вот так посадили. Потом ещё звонила её знакомая, которая сказала, что с ней тоже связывался майор и попросил намекнуть, мол, пусть увольняется. Я увидела, что мама ужасно нервничает и, побоявшись, что с ней что-нибудь случится, уговорила уехать в Минск, походить по врачам”.





Испорченная репутация и увольнение





76-летняя преподаватель сильно разволновалась. Раиса Константиновна рассказывает, что поняла: “Бороться с той грязью, которую Тербов уже вылил, не хватит ни сил, ни здоровья”.





Смирившись, профессор написала заявление об увольнении из академии по собственному желанию. “Чтобы понять, наверное, надо оказаться в такой абсурдной ситуации. Сейчас я понимаю, что нельзя сдаваться сразу”, — вспоминает она.





По её словам, после этого давление со стороны ОБЭП прекратилось. Как будто бы милийия вообще никогда не имела к ней претензий. Но Горки — город небольшой, и по нему сразу же поползли слухи: мол, профессора уволили за взятки, за которые была куплена квартира в Минске. Говорили даже, что дома у неё нашли 60 тысяч долларов.





Вчерашняя преподавательница стала писать жалобы в прокуратуру, КГБ и МВД с просьбой разобраться в ситуации. И в апреле неожиданно получила из УВД Могилёвского облисполкома… копию постановления об отказе в возбуждении в отношении неё уголовного дела!













“Из неё я узнала, что в 20-х числах февраля некие Наталья Леванкова и Мария Скороходенко, которые учатся на заочном отделении в академии, в апреле 2017 года сдавали мне экзамен, а спустя 10 месяцев, проживая в разных городах, почти одновременно решили “добровольно сообщить” Горецкому РОВД, что ради успешной сдачи через посредника передали для меня бутылку коньяка. Посредник, один из работников академии, был допрошен и подтвердил, что коньяк у студенток взял, но мне не передал и, как написано в постановлении, "распорядился им по собственному усмотрению"”, — рассказывает Раиса Ленькова.





“Признаки правонарушений, создающих условия для коррупции”





С Натальей Леванковой у Еврорадио пообщаться не получилось, но мы дозвонились до Марии Скороходенко. Девушка живёт в Жодино и о ситуации с Раисой Леньковой говорит неохотно:





“Чисто по-человечески, [Ленькова такого отношения] не достойна. И я давала второе объяснение, опять же, сотрудникам [РОВД], в котором всё объяснила, как было на самом деле. Больше я не хочу вспоминать вот это вот всё и ничего пояснять”.





Но “как было на самом деле”, Скороходенко нам рассказывать не хочет.









Убедившись, что уголовного дела нет (хотя в дошедшей до неё копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и указано, что в её действиях имеются “признаки правонарушений, создающих условия для коррупции”), Раиса Ленькова вернулась на работу в родной вуз. Но поставить на этом счастливую точку не удалось.





“Узнав о моём возвращении, Тербов принялся действовать по отработанной схеме. Мне звонил бывший студент и говорил, что ему насчёт меня звонили из милиции и приглашали на разговор. Он сказал, что не пойдёт, но, боюсь, рано или поздно Тербов найдёт тех, кто будет готов рассказать красивую сказку о том, какой я коррупционер”, — рассказывает профессор.





На сайте УВД Могилёвского облисполкома сказано, что Горецкий ОБЭП, в котором служит Роман Тербов, два года назад был признан лучшим в области. На страничке майора “ВКонтакте” указано: когда-то он сам учился в сельскохозяйственной академии. Раиса Ленькова такого студента не помнит.





Еврорадио дозвонилось до Теребова, но он был немногословен: “Всё, что я осуществляю, касается исключительно моей служебной деятельности”.





“Ситуация, которая произошла со мной, может произойти с любым преподавателем в нашей стране. Стоит найти нужных людей, облечь всё в законную форму, и любого профессора, доктора наук можно выставить коррупционером, — подводит итог Раиса Ленькова. — Я рассказываю эту историю, потому что надеюсь, что хотя бы после её обнародования Роман Тербов прекратит делать то, что делает. Потому что так просто нельзя. Я всего лишь хотела преподавать в академии, но не думала, что это может быть сопряжено с опасностями”.