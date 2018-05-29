Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Использовать земельные участки в Беларуси придется по-новому

В Беларуси планируется изменить правила использования земельных участков.

В Беларуси подготовлен проект закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам земельных отношений», пишет "Ежедневник".

Как сообщила пресс-служба Госкомимущества, проектом закона уточняются и изменяются ряд ключевых моментов, касающихся использования земельных участков, особенно вокруг Минска и областных центров.

Так, законопроектом определены основания для предоставления земельных участков во временное пользование для добычи общераспространенных полезных ископаемых, в том числе торфа, строительства объектов, необходимых для их переработки и хранения, а также для использования геотермальных ресурсов недр и сушки лигнина, для добычи стратегических полезных ископаемых, полезных ископаемых ограниченного распространения при наличии горного отвода, строительства объектов, необходимых для их переработки и хранения, государственным организациям или организациям с долей государства в уставном фонде более 50%.

Предполагается внесение дополнений в кодекса "О земле". Речь идет о нормах, которые предусматривают возможность произвести отчуждение гражданами земельных участков, а также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, расположенных в пригородных зонах г. Минска и областных центров до истечения пяти лет со дня государственной регистрации возникновения прав на такие земельные участки, другим лицам в исключительных случаях и при соблюдении определенных условий.

Также предусматривается возможность отчуждения земельных участков, находящихся в частной собственности и предоставленных для строительства и (или) обслуживания капитальных строений (зданий, сооружений), до получения их собственниками документов, удостоверяющих право на расположенные на этих участках капитальные строения (здания, сооружения) в процессе исполнения судебных решений.

Устанавливается, что жилые дома, объекты недвижимости, образованные в результате их раздела, слияния или вычленения из них (доли в праве собственности на указанные объекты), а также незавершенные законсервированные капитальные строения, расположенные на земельных участках, предоставленных гражданам как состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут быть предметом ипотеки только в качестве обеспечения возврата кредита, предоставленного на строительство такого жилого дома, и процентов по нему.




20:07 29/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё