Зачем и почем покупают свидетельства о рождении времен СССР? И при чем здесь Польша?
На форуме Onliner.by появилось фото объявления: «Куплю советское свидетельство о рождении». Измученные обманом, читатели не понимают, в чем его смысл, но подозревают неладное. Журналисты позвонили по указанному номеру.
Вообще, подозрения нельзя назвать беспочвенными. В рунете огромное число объявлений о покупке и продаже свидетельств. Но речь о чистых бланках Гознака. На форумах — сплошные догадки: брать кредиты, менять фамилии, получать доплату за рожденных до 1980 года детей.
— Добрый день, я по объявлению по свидетельству советскому. Сколько стоит?
— Вы из Минска? — отвечает женский голос.
— Да.
— Если по национальности есть родители поляки в свидетельстве, то 150 рублей даю. Если обычные — русские, белорусы — 30.
— Если не секрет, зачем вам это?
— Коллекционирую. А где объявление видели?
— На Onliner.
— Ах, понятно. Популярной стала… Больше смысла никакого — коллекционирую, не переживайте, никакой юридической махинации нет. Сведений из документов я никаких не забираю.
«Раньше доходили слухи, что так делают в Москве»
Карта поляка? Звоним в одну из компаний, помогающую белорусам оформить этот документ.
— Да, возможно. Раньше доходили слухи о том, что так документы покупают и подделывают в России. Такое свидетельство очень сильно облегчает легализацию.
— А если оно чужое, то как его связать с клиентом?
— Надо или все остальные документы подделывать. Или… Взять регистрационный номер документа и с помощью недобросовестного нотариуса сделать новое свидетельство взамен «утерянного» на новую фамилию. Вот видите, придумали бизнес только что!
В декабре прошлого года поляки приняли закон, по которому перестали рассматривать в качестве основания получения карты службу в Польше. Оставили только национальность. То есть если ваш дедушка-белорус служил в польской армии — уже не считалось основанием для карты. Таким образом «отвалилось» около 20% клиентов. Может, именно для таких ищут свидетельства?
18:58 29/05/2018
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