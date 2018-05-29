В редакцию Newgrodno.by неравнодушные очевидцы прислали несколько фотографий, на которых запечатлены совсем не детские прогулки на высоте под мостом через Неман в районе Вишневца.





Уже сейчас летний досуг детей стал одной из важных тем наступающего лета. К слову, в связи с окончанием учебного года органы Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси проведут республиканскую акцию по предупреждению травматизма школьников во время каникул.





В частности, эксперты-баллисты расскажут, как поступать при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы или оружие. Ребятам продемонстрируют их макеты. С участием школьников пройдут практические занятия для закрепления правил поведения. Судебно-медицинские эксперты разъяснят, какой должен быть алгоритм действий при возникновении травмоопасных ситуаций. Участники обсудят, как избежать их, проанализируют причины травм, варианты поведения пострадавших. Эксперты-взрывотехники уделят внимание причинам, по которым пиротехника приводит к трагедии, расскажут, в каких местах ее нельзя использовать. Эксперты в области автотехнических экспертиз побеседуют со школьниками о безопасном поведении на дорогах.



