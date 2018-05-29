В Гродно дети нашли себе новое и опасное место для прогулок — подвесные системы моста
Каникулы и хорошая погода — настоящая проблема для взрослых. Дети все больше времени проводят на улицу, а порой полностью предоставлены сами себе — будем объективны, не все посещают кружки, пришкольные лагеря или проводят лето в деревне у бабушки. Что происходит на каникулах, с негативной стороны красочно показывают многочисленные сводки милиции, сообщения из ГАИ, МЧС и наблюдения горожан.
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В редакцию Newgrodno.by неравнодушные очевидцы прислали несколько фотографий, на которых запечатлены совсем не детские прогулки на высоте под мостом через Неман в районе Вишневца.
Уже сейчас летний досуг детей стал одной из важных тем наступающего лета. К слову, в связи с окончанием учебного года органы Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси проведут республиканскую акцию по предупреждению травматизма школьников во время каникул.
В частности, эксперты-баллисты расскажут, как поступать при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы или оружие. Ребятам продемонстрируют их макеты. С участием школьников пройдут практические занятия для закрепления правил поведения. Судебно-медицинские эксперты разъяснят, какой должен быть алгоритм действий при возникновении травмоопасных ситуаций. Участники обсудят, как избежать их, проанализируют причины травм, варианты поведения пострадавших. Эксперты-взрывотехники уделят внимание причинам, по которым пиротехника приводит к трагедии, расскажут, в каких местах ее нельзя использовать. Эксперты в области автотехнических экспертиз побеседуют со школьниками о безопасном поведении на дорогах.
18:38 29/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.