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В Любанском районе восемь детей из одной семьи остались никому не нужны. От них открестились и родители, и родственники

Многодетные родители из деревни Малые Городятичи не пытаются восстановиться в родительских правах. А родственники не готовы взять над ними опеку.

В октябре 2017 года комиссия по делам несовершеннолетних признала семь несовершеннолетних детей нуждающимися в госзащите. Их изъяли из семьи. Самому старшему на тот момент было 10 лет, а младшим детям-близнецам — по 9 месяцев. Мать была в положении: восьмой ребёнок родился в феврале 2018 года. На учёт по беременности и родам женщина встала почти перед самыми родами. А через два дня после рождения сына оставила его в больнице и больше им не интересовалась, пишет МЛЫН.BY.

«Семь несовершеннолетних детей достаточно долго находились в социально опасном положении. Их мать злоупотребляла алкоголем, в доме царила антисанитария, детям несвоевременно оказывалась медпомощь. У детей острые и хронические заболевания, в том числе особенности психофизического развития.

С этой семьёй длительное время работали специалисты различных служб. Первое время родители прислушивались к их рекомендациям, а потом перестали пускать в дом.

В настоящее время они по-прежнему отказываются идти на контакт с представителями заинтересованных служб, ведут себя агрессивно, распускают в соцсетях сплетни", — рассказывают о причинах постановки на учёт в отделе образования, спорта и туризма Любанского райисполкома.

Сегодня четверо малышей до 3 лет находятся в Доме ребёнка, остальные дети — в приюте. Родители не принимают никаких попыток восстановиться в родительских правах. А родственники детей не готовы взять над ними опеку.


«Мы будем делать всё возможное, чтобы дети, находящиеся в приюте, попали в одну семью. Остальные дети пока будут находиться в Доме ребёнка, чтобы им оказали соответствующую медпомощь. Потом им тоже подберут приёмную семью. Согласно законодательству, если родители не будут предпринимать попыток в восстановлении в родительских правах, то эти дети могут быть усыновлены», — говорят в отделе образования.

За полгода нахождения детей на гособеспечении родители навещали раз в месяц только старших. Как дела у младших детей, мать периодически интересовалась по телефону, но вскоре перестала звонить.

33-летняя мать работает в местном хозяйстве. 59-летний отец — в лесничестве.

18:32 29/05/2018






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